General Motors investiert in den Lithium-Förderer Lithium Americas und sichert sich damit Zugriff auf die Mine Thacker Pass in Nevada, die größte bekannte Lithium-Quelle in den USA und die drittgrößte der Welt. Auch bei einer weiteren Komponente für seine Elektroautos hat GM seiner Lieferkette nun abgesichert - mit einem Unternehmen aus Deutschland. Im Rahmen der Vereinbarung wird GM 650 Millionen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...