Leipzig (ots) -Von Gotha bis Wittenberg: Vom 17. Juni bis 26. August ist der MDR-Musiksommer bereits zum 32. Mal in ganz Mitteldeutschland unterwegs und unterstreicht damit seine regionale Verbundenheit. Erstmals gastiert die ARD-weit einzigartige Festivalreihe auch im Technikmuseum Dessau und im neu zum Leben erweckten Wasserschloss Kannawurf. Zum Eröffnungskonzert im Gothaer Schloss Friedenstein spielt das MDR-Sinfonieorchester unter Leitung seines Chefdirigenten Dennis Russell Davies die 9. Sinfonie von Antonin Dvorák. Karten sind ab sofort erhältlich. MDR KLASSIK und MDR KULTUR begleiten den MDR-Musiksommer unter anderem mit Livestreams im Netz sowie im Radio.Mit der 32. Ausgabe des beliebten Festivals lädt der MDR alle Musikfans aufs Neue ein, die Vielfalt Mitteldeutschlands mit seinen landschaftlichen wie kulturellen Reizen zu entdecken. Schauplatz des Festivalauftakts am 17. Juni ist Gotha, eine der schönsten Residenzstädte Thüringens. Auf Schloss Friedenstein unterhalten ab 17 Uhr bei einer Preview Künstlerinnen und Künstler aus dem folgenden Festivalprogramm die Gäste, bevor am Abend das MDR-Sinfonieorchester unter Leitung von Chefdirigent Dennis Russell Davies mit Dvoráks 9. Sinfonie in die "Neue Welt" entführt. Der MDR-Rundfunkchor unter Leitung von Philipp Ahmann wiederum setzt am 26. August in der Schlosskirche Wittenberg mit geistlicher Chormusik von Felix Mendelssohn-Bartholdy den würdigen Schlusspunkt.Nicht nur zu Beginn und Abschluss, auch während des gesamten Festivals sind die renommierten MDR-Ensembles als feste Größe präsent und unterstreichen ihre regionale Verbundenheit. Bereichert wird der MDR-Musiksommer zugleich durch Künstlerinnen und Künstler aus Nah und Fern: Ragna Schirmer widmet in Dessau und Stendal der ostdeutschen Moderne einen Klavierabend, das Notos Quartett folgt den Spuren von Johannes Brahms in Meiningen, in Freiberg begeistern die legendären King's Singers A-cappella-Fans, Opus-Klassik-Preisträgerin Magdalena Hoffmann verzaubert mit Harfenklängen im Kloster Volkenroda, und Schlagzeuger Johannes Fischer erobert das Eisenbahnmuseum Chemnitz.Neben beliebten und traditionsreichen Spielstätten präsentiert der MDR-Musiksommer immer wieder spannende neue Locations wie das Technikmuseum in Dessau oder das neu zum Leben erweckte Wasserschloss in Kannawurf. Dort dreht sich ein gemeinsames Projekt mit der Literaturredaktion von MDR KULTUR um das Thema Garten. Gemeinsam mit "Unter Büchern unterwegs" und dem umgebauten Bücherwagen wird dieses innovative Veranstaltungsformat außerdem in Bendeleben, wo das Festival ebenfalls erstmals zu Gast sein wird, und in Bad Muskau zu erleben sein. Wie Text und Musik kongenial zusammenwirken können, stellen auch die Schauspielerin Corinna Harfouch, der Schauspieler Peter Lohmeyer und die Pianistin Hideyo Harada in Dresden-Hellerau unter Beweis.Musikalisch bietet das Festival eine breitgefächerte Palette von Klangfarben und Genres: Mit Tom Gaebel im Big-Band-Sound schwelgen, mit Singer-Songwriterin Sarah Lesch and friends der neuen Generation begegnen, mit dem Blechbläserseptett Mnozil Brass "mit angemessenem Unernst die ernsten Dinge des Lebens" reflektieren und viele weitere locker-launige, nicht ganz so "klassische Konzertmomente"- auch das ist der MDR-Musiksommer.Nicht nur live vor Ort wird der MDR-Musiksommer für unvergessliche Klangerlebnisse sorgen: MDR KULTUR und MDR KLASSIK begleiten den MDR-Musiksommer multimedial und runden mit Geschichten sowie Porträts den Konzertgenuss ab.Über den MDR-MusiksommerDer MDR-Musiksommer ist ein ARD-weit einzigartiges Musik-Festival, das seit 1992 jedes Jahr in den Sommermonaten in ganz Mitteldeutschland stattfindet. Als Flächenfestival bringt der MDR rund 50 Konzerte in verschiedene Regionen seines Sendegebiets. Der MDR-Musiksommer bietet ein breites Spektrum, das neben klassischen Konzerten auch Konzerte aus den Bereichen Singer-Songwriter, Weltmusik, Crossover und Jazz beinhaltet.Alle Informationen zum MDR-Musiksommer 2023 sind unter www.mdr-musiksommer.de abrufbar.Hinweis zum KartenvorverkaufTickets für den MDR-Musiksommer sind ab sofort hier erhältlich:www.mdr-tickets.de (https://mdr-tickets.de/)Tel: 0341.94 67 66 99Tickets online kaufen (https://mdr-tickets.de/tickets-mdr-musiksommer/t8712)