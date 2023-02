FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Vodafone nach Zahlen zum dritten Geschäftsquartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 195 Pence belassen. Beim Telekomkonzern stünden steigende Preise und Kosteneinsparungen auf der Agenda, schrieb Analyst Robert Grindle in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das Ziel der Briten für das operative Ergebnis (Ebitda) in diesem Jahr liege über seiner und der Markterwartung, ebenso die Vorgabe für den Free Cashflow./bek/ngu



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.02.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.02.2023 / 08:31 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: GB00BH4HKS39

