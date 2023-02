DJ Brenntag schließt Partnerschaft mit Project44 für Tracking-Daten

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Chemiekalienhändler Brenntag kooperiert mit dem Supply-Chain-Plattformanbieter Project44, um die Transparenz in der Lieferkette zu verbessern. Durch die Zusammenarbeit werde eine Plattform geschaffen, auf der alle globalen Tracking-Daten von Brenntag über alle Transportarten hinweg in ein einziges Datenmanagementsystem einfließen, teilte der DAX-Konzern mit. Dies ermögliche Brenntag, Programme wie "Track & Trace" zu nutzen und das Bestandsmanagement sowie die Zuverlässigkeit für Kunden und Lieferpartner zu verbessern.

Brenntag wolle sicherstellen, "dass wir die Geschäftspartner sind, mit denen es am leichtesten ist Geschäfte zu machen", sagte Chief Transformation Officer Ewout van Jarwaarde laut der Mitteilung. "Im Rahmen unserer digitalen Transformation wollen wir unsere Daten nutzen, um die effizienteste, agilste und nachhaltigste Lieferkette in unserer Branche zu betreiben und unseren Kunden und Lieferanten die nötige Transparenz zu bieten."

Proejct44 hat seinen Hauptsitz in Chicago, das Team verteilt sich auf 23 Niederlassungen weltweit. Zu den zehn Standorten in Europa gehören Büros in Hamburg, Rostock und München. Zu den Nutzern der Plattform gehören den Angaben zufolge unter anderem Top-Unternehmen aus der Fertigungsindustrie, der Automobilbranche, dem Einzelhandel, der Biowissenschaft, der Lebensmittel- und Getränkeindustrie sowie aus den Bereichen Öl, Chemie und Gas.

