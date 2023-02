All Seas Capital, ein paneuropäischer privater Kapitalfonds, der führenden Unternehmen in Gründer- und Unternehmerbesitz transformative Kapitallösungen anbietet, gibt den endgültigen Abschluss seines ersten Fonds, All Seas Capital I SCSp (der "Fonds"), mit Gesamtzusagen in Höhe von 400 Millionen US-Dollar einschließlich Co-Investitionen bekannt.

Die globale Investorenbasis von All Seas Capital, bestehend aus Pensionsfonds, Staatsfonds, Beratern, Versicherungsgesellschaften und Banken aus den USA, Europa und Asien, bietet eine ausgewogen diversifizierte Mischung von Investoren. Seit der Auflegung bis zur endgültigen Schließung des Fonds investierte All Seas Capital über 200 Millionen US-Dollar in Portfoliounternehmen, darunter Attivo Group (Großbritannien), Hakim Group (Großbritannien), SoMeD Santé (Frankreich) und Zimmer MedizinSysteme (Deutschland).

All Seas Capital bietet flexible langfristige Finanzierungslösungen für führende westeuropäische Unternehmen des Mittelstands, ohne dabei Mehrheitsbeteiligungen abgeben zu müssen. Neben transformativen Kapitallösungen bietet das All Seas-Team Unternehmern und Managementteams Fachwissen auf Vorstandsebene.

ESG-Aspekte werden in den gesamten Investmentprozess integriert, um das Portfolio von All Seas Capital für ein langfristiges, nachhaltiges Wachstum zu positionieren. Die hybride Strategie, die eine Kombination aus Fremd- und Eigenkapital vorsieht, verschafft den Anlegern Zugang zu eigenkapitalähnlichen Renditen mit einem fremdkapitalähnlichen strukturellen Schutz.

All Seas Capital wird von Marc Ciancimino und Cristobal Cuart geleitet, die das europäische Mezzanine- und Preferred Equity-Geschäft von KKR mitbegründet und geleitet haben. Vor der Gründung von All Seas Capital haben sie in 45 Unternehmen 3,4 Mrd. Euro investiert. Beide blicken auf eine langjährige und erfolgreiche Karriere zurück.

Marc Ciancimino, Mitbegründer von All Seas Capital, sagte:

"Wir möchten diese Gelegenheit nutzen, um unserer Investorengruppe von All Seas Capital I zu danken. Die Qualität und internationale Vielfalt unserer LPs ist ein großartiger Beweis für das von uns verfolgte Anlagemandat und wir freuen uns auf eine langjährige Partnerschaft mit ihnen. Bei All Seas identifizieren wir erfolgreiche Unternehmen, die ihr Geschäftsmodell bereits unter Beweis gestellt haben, aber Unterstützung und Kapital als Katalysator für echtes Unternehmenswachstum benötigen. Unsere maßgeschneiderte Form des Kapitals ist für Managementteams sehr attraktiv, und wir stellen fest, dass die Nachfrage ungebrochen ist, nachdem wir bereits fünf fantastische Unternehmen unterstützt haben."

Cristobal Cuart, Mitbegründer von All Seas Capital, dazu:

"Wir sind selbst Unternehmer und haben All Seas Capital gegründet, um den großen Pool an Möglichkeiten auf dem europäischen Markt für Mittelstandsunternehmen zu nutzen, der über unser etabliertes Sourcing-Netzwerk in unseren Zielmärkten in West- und Nordeuropa zugänglich ist. Wir haben ein erfahrenes und ambitioniertes Investitions- und Operationsteam aufgebaut, in dessen Mittelpunkt eine unternehmerische Firmenkultur steht."

Gemma Braithwaite, Investor Relations Managing Director von All Seas Capital, erklärte:

"Es war eine aufregende Zeit, erstmals einen Fonds aufzulegen, und ich bin mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Das gesamte Team hat hart an der Kapitalbeschaffung gearbeitet und das spiegelt sich in den Ergebnissen wider. Ich bin besonders erfreut über die Qualität der Investoren, die wir jetzt an unserer Seite haben, während wir wachsen ein großartiger Beweis für die differenzierte Strategie, die Qualität des Teams und das wachsende Portfolio."

All Seas Capital wurde von Debevoise Plimpton LLP in London beraten. Das Luxemburger Team besteht aus Loyens Loeff, One Fund Management S.A. und Alter Domus.

-Ende-

Über All Seas Capital

All Seas Capital ist ein paneuropäischer Privatkapitalfonds, der flexible langfristige Finanzierungslösungen für führende mittelständische Unternehmen bereitstellt. Das Team wird von Marc Ciancimino und Cristobal Cuart geleitet, die das europäische Mezzanine- und Preferred Equity-Geschäft von KKR mitbegründet und geleitet haben. Vor der Gründung von All Seas Capital haben sie in 45 Unternehmen 3,4 Milliarden Euro investiert und blicken auf eine langjährige und erfolgreiche Karriere zurück.

Wir arbeiten mit westeuropäischen mittelständischen Unternehmen, die sich im Unternehmer- oder Familienbesitz befinden, zusammen und bieten ihnen transformative Kapitallösungen und Fachwissen auf Vorstandsebene. Diese Unternehmen benötigen strategisches Kapital, wollen aber keine Mehrheitsbeteiligungen abgeben. Wir identifizieren Unternehmen, die bereits eine gewisse Größe haben, aber als Katalysator für wirkliches Geschäftswachstum Unterstützung und Kapital benötigen.

All Seas Capital's hybride Investment-Strategie bezieht ESG-Überlegungen in den gesamten Investitionsprozess mit ein, um das Portfolio für ein langfristiges und nachhaltiges Wachstum zu positionieren.

www.allseascapital.com

Marc Ciancimino, Mitgründer

Vor der Gründung von All Seas war Marc Ciancimino ein Partner ("Member") von KKR Co, bei der er ein Jahrzehnt lang tätig war und die europäische Dimension der privaten Kreditaktivitäten des Unternehmens mit Schwerpunkt auf hybride Transaktionen ins Leben rief. Er war Mitglied des Private Credit Committee und des Portfolio Management Committee. Er begann seine berufliche Laufbahn 1995 bei Citibank und war danach bei Bankers Trust tätig, bevor er 1999 auf die Buyside wechselte. Seit Beginn seiner Karriere hat er Investitionen in Höhe von über 1,9 Mrd. US-Dollar getätigt.

Cristobal Cuart, Mitgründer

Vor seiner Tätigkeit bei All Seas war Cristobal Director bei KKR, wo er ab 2010 als leitendes Mitglied der europäischen Private Credit- und Preferred Equity-Plattform eng mit Marc Ciancimino zusammenarbeitete, um die europäischen Private Credit und Preferred Equity Aktivitäten des Unternehmens aufzubauen und zu erweitern. Im Laufe seiner Karriere hat er mehr als 2,2 Milliarden US-Dollar in Privatunternehmen investiert.

Contacts:

Weitere Informationen erhalten Sie bei:

All Seas Capital

Charlotte Balbirnie

+44 7989 528421

CBalbirnie@keplercomms.com