(shareribs.com) New York 01.02.2023 - Der Autobauer General Motors wird hunderte Millionen Dollar in einen Lithium-Produzenten in Nevada investieren. Der Schritt entspricht den Plänen, die Abhängigkeit vom Ausland zu verringern. General Motors hat angekündigt, 650 Mio. USD in Lithium Americas zu investieren. Das Unternehmen hat ehrgeizige Ziele ausgegeben, um den Umbau von Verbrennern hin zu E-Fahrzeugen ...

