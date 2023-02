Die steigenden Zinsen in den USA üben Druck auf alle Geschäftsmodelle aus. Während in der Phase des billigen Kapitals so gut wie jedes noch so absurde Geschäftsmodell lief, überleben diesen Zyklus nur diejenigen, die betriebswirtschaftlich sauber aufgestellt sind. Ein klassischer Säuberungsprozess.Der Einbruch des Verbrauchervertrauens in den USA hinterlässt deutliche Spuren im Kreditgeschäft. Die Banken verdienen zwar besser, da der Nettozinsertrag aufgrund des gestiegenen Marktniveaus höher ist, aber dafür können sich auch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...