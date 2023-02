Rund 1,5 Milliarden US-Dollar hat Tesla vor zwei Jahren in die Kryptowährung Bitcoin investiert. Die Kurseinbrüche auf dem Kryptomarkt gingen allerdings auch am E-Auto-Hersteller nicht spurlos vorüber, wie neue Dokumente zeigen. Elon Musks Vorliebe für Bitcoin und Co ist kein Geheimnis. Kein Wunder also, dass nicht nur er, sondern auch Tesla viel Geld in die Kryptowährung gesteckt hat. Im ersten Quartal 2021 waren es circa 1,5 Milliarden US-Dollar. Nach dem Kauf im Februar stieg der Bitcoin-Kurs damals im März zeitweise auf Werte zwischen 50.000 und 60.000 Dollar. Es folgte allerdings eine langwierige Talfahrt in Richtung 20.000 ...

