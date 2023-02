Berlin (www.fondscheck.de) - Scope bescheinigt Metzler Asset Management mit einem Rating von AA eine sehr gute Qualität und eine hohe Kompetenz beim Management der nachhaltigen fundamentalen Strategien, so die Experten der Scope Fund Analysis GmbH.Für die nachhaltigen fundamentalen Strategien bei Metzler Asset Management seien das Portfoliomanagement und das Sustainable Investment Office gemeinsam verantwortlich. Alle Investment Professionals wurden oder werden zum "Certified Environmental, Social and Governance Analyst (CESGA®)" ausgebildet, so die Experten der Scope Fund Analysis GmbH. Die Aufgaben und die Verantwortlichkeiten seien plausibel verteilt, würden sehr gut zu dem Managementauftrag und der Kundenstruktur passen und nach Einschätzung von Scope eine erfolgreiche Vermögensverwaltung ermöglichen. ...

