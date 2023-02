Die Aktien von Aurubis befinden sich in einem langfristigen Aufwärtstrend und sind am Vortag im Tagestief bis 95,78 Euro zurückgekommen und in der Folge wieder angestiegen. Der 10er-EMA konnte verteidigt und der Aufwärtstrend bestätigt werden. Am heutigen Mittwoch notieren die Aktien von Aurubis mit einer langen bullischen Tageskerze bei 98,60 Euro. Die bullische Vortageskerze mit dem kleinen Kerzenkörper und dem langen unteren Schatten wurde bestätigt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...