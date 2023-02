Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/3895/ Die Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge S3/101 geht es um den Zertifikate-Jahresauftakt mit wichtigen Sagern von Frank Weingarts und Weitblick von Gunter Deuber und Monika Rosen. Weiters: Nochmal der starke Jänner mit Erste Group, voestalpine und UBM, News zu Palfinger, Andritz, RBI bzw. Research zu Wolftank, Post, Erste Group. Herzliche Gratulation an Marinomed zum 4. Börsegeburtstag. Februar-Co Presenter ist Gregor Nadlinger mit seinem MPP-Fonds. Die monatlichen Zertifikate-Podcasts: https://photaq.com/page/index/4103 ...

