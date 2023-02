Bonn (ots) -Bundeskanzler Olaf Scholz reist am Donnerstag, 2. Februar 2023, nach Marburg, um sich dort den Fragen von 150 Bürgerinnen und Bürgern zu stellen. phoenix überträgt die Diskussion ab 18.30 Uhr live.90 Minuten lang stellt sich der Kanzler den Fragen der Bürgerinnen und Bürgern, die sich im Vorfeld für die Teilnahme bewerben mussten, die Plätze werden verlost. Das Kanzlergespräch in Hessen ist der erste in diesem Jahr. Mit diesem Format will Olaf Scholz in allen 16 Bundesländern mit den Bürger:innen ins Gespräch kommen. Alle Fragen können gestellt werden. Scholz will seine Politik erklären und wissen, was den Menschen unter den Nägeln brennt, sei es die Wohnungsnot, der Klimawandel, der Ukraine-Krieg, die Inflation, die Migration oder die Gesundheitsversorgung.phoenix zeigt den Bürgerdialog in seinem Fernseh-Programm, im Livestream auf der Homepage phoenix.de, im phoenix YouTube-Kanal sowie im phoenix Livestream in den Mediatheken von ARD und ZDF.Pressekontakt:phoenix-KommunikationTelefon: 0228 / 9584 192kommunikation@phoenix.deTwitter.com: phoenix_deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6511/5430875