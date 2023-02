EQS-Ad-hoc: Uniper SE / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Vorläufiges Ergebnis

Uniper SE: Uniper erwartet geringere Verluste für das Geschäftsjahr 2022



01.02.2023 / 14:22 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Uniper erwartet aus heutiger Sicht für das Geschäftsjahr 2022 weiterhin deutlich negative Ergebnisse, die sich jedoch gegenüber den mit den Ergebnissen der ersten neun Monate des Geschäftsjahres 2022 kommunizierten Erwartungen deutlich verbessert haben. Uniper hat im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2022 Verluste aus Gasersatzbeschaffungskosten in Höhe von EUR 3,4 Milliarden und für das gesamte Geschäftsjahr 2022 in Höhe von EUR 13,2 Milliarden realisiert. Darüber hinaus belaufen sich die erwarteten zukünftigen Verluste, die durch anhaltende Gasersatzbeschaffungskosten für gekürzte russische Gaslieferungen ausgelöst werden, zum 31. Dezember 2022 auf rund EUR 5,9 Milliarden, so dass sich die Summe der angefallenen Verluste für das Geschäftsjahr 2022 zuzüglich der erwarteten zukünftigen Verluste zum 31. Dezember 2022 auf insgesamt EUR 19,1 Milliarden deutlich verringert hat. Zuvor hatte Uniper in ihren Neunmonatszahlen für das Geschäftsjahr 2022 Belastungen aus bereits eingetretenen tatsächlichen Verlusten und erwarteten zukünftigen Verlusten aus Gasersatzbeschaffungskosten in Höhe von insgesamt rund EUR 40 Milliarden auf der Basis deutlich höherer Marktpreise zu diesem Zeitpunkt ausgewiesen. Die tatsächlichen Verluste und die erwarteten Verluste aus Gasersatzbeschaffungskosten in der Zukunft werden mit den sich ändernden Gaspreisen weiterhin erheblich schwanken. Infolge dieser Entwicklungen erwartet Uniper für das Geschäftsjahr 2022 ein negatives bereinigtes Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Adjusted EBIT) in Höhe von rund EUR 10,4 Milliarden (Vorjahr: EUR 1,187 Milliarden). Beim bereinigten Nettoergebnis (ANI) erwartet Uniper einen Verlust von rund EUR 7 Milliarden (Vorjahr: EUR 906 Millionen). Der IFRS-Nettoverlust der Uniper Gruppe für das Geschäftsjahr 2022 wird sich voraussichtlich auf EUR 19,1 Milliarden belaufen (Vorjahr IFRS-Nettoverlust: EUR 4,2 Milliarden). Das Ergebnis der Uniper Gruppe wird in den kommenden Quartalen weiterhin von der Höhe der zusätzlichen Kosten für den Ersatz der gekürzten russischen Gaslieferungen beeinflusst werden, die von der Entwicklung der Gaspreise abhängen.



Die verwendeten Kennzahlen sind im Geschäftsbericht der Uniper SE erläutert. Alle veröffentlichten Zahlen und Aussagen sind vorläufig und ungeprüft. Die detaillierten Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2022 werden, wie angekündigt, am 17. Februar 2023 veröffentlicht.



