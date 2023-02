Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Sustainalytics hat den Übertragungsnetzbetreiber Amprion in die Liste der "2023 Top-rated ESG Companies" aufgenommen, so die Amprion GmbH in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung:Damit verleiht die auf Nachhaltigkeit spezialisierte Ratingagentur die Auszeichnung "ESG Industry Top Rated" und würdigt die Nachhaltigkeitsarbeit von Amprion. Das bestehende ESG-Risk-Rating liegt weiterhin bei "12.8 - low risk". ...

