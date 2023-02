Der chinesische Elektroauto-Hersteller Xpeng hat sich personell mit einer erfahrenen Automobilmanagerin verstärkt. Fengying Wang ist seit dem 30. Januar als Präsidentin für Xpeng tätig, wo sie für die Produktplanung und den zuletzt schwächelnden Vertrieb verantwortlich sein wird. In dieser Funktion wird sie direkt an He Xiaopeng, den Vorsitzenden und CEO des Unternehmens, berichten. Fengying Wang ...

Den vollständigen Artikel lesen ...