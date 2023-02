Der Konzern hat sich über eine Wandelanleihe 1 Mrd. € für die angekündigte Übernahme des spanischen Munitionsherstellers Expal Systems beschafft. Darin liegt eine Verwässerung für die Aktionäre von etwa 7 %. Das ist verdaubar. Ich rechne demnächst mit weiteren Aufträgen in Milliardenhöhe. Somit bleibt Rheinmetall ein Investment. Der Gewinn je Aktie sollte sich von ca. 10,60 € im Jahr 2022 auf 16 € bis 2024 ausweiten können. Das entspräche per 2024 einem KGV von 13,6. Das ist in Anbetracht der deutlich steigenden Staatsinvestitionen bis mindestens 2027 wenig ambitioniert.



Volker Schulz



Der Aktionärsbrief (www.bernecker.info)









Comeback Aktien - Fünf Top-Werte für Ihr Depot Jetzt im kostenlosen Report: Schwierige Zeiten an der Börse brauchen starke Aktien. Am besten solche, die auch noch günstig zu haben sind. Börsenprofi Lars Wißler hat fünf Top-Werte für Sie herausgesucht.