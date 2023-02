Value oder Growth Aktien oder Old vs New Economy - was gehört jetzt ins Depot? Diese Frage beschäftigt Anleger jedes Jahr aufs Neue. Wieviel Luft haben Amazon, Apple und Alphabet nach dem schwachen Vorjahr noch nach oben? Oder sollten Anleger mit der wirtschaftlichen Erholung in China lieber zur Old Economy greifen? Einschätzungen von Andreas Lipkow, comdirect bank, im Gespräch mit Cornelia Frey.sich jetzt verhalten können.