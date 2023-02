Am Tag der Leitzinsentscheidung in den USA starten die New Yorker Aktienmärkte etwas schwächer. Der Dow Jones Industrial notiert eine gute halbe Stunde vor der Eröffnung 0,4 Prozent tiefer auf 33.956 Punkten. Der stark technologielastige Nasdaq 100 wird nur knapp im Minus erwartet. Am Vortag hatten die Indizes mit einem starken Finale ihre Verluste vom Wochenauftakt teils wettgemacht. Am Abend wird die US-Notenbank Fed ihren Zinsentscheid veröffentlichen. Nachbörslich öffnet zudem die Facebook-Mutter ...

