Andrea Nahles, Vorstandsvorsitzende der Bundesagentur für Arbeit, ist am Donnerstag, 2. Februar 2023, 22.15 Uhr im ZDF, zu Gast bei "maybrit illner" zum Thema "Arbeitskräfte dringend gesucht - wer sichert Wirtschaft und Wohlstand?" (https://www.zdf.de/politik/maybrit-illner/arbeitskraefte-dringend-gesucht-wer-sichert-wirtschaft-und-wohlstand-maybrit-illner-vom-2-februar-2023-100.html). Sie diskutiert dort unter anderen mit der Grünen-Vorsitzenden Ricarda Lang und dem CDU-Wirtschaftspolitiker Carsten Linnemann über die Frage, woher künftig die dringend benötigten Arbeitskräfte kommen.Vom Informatiker bis zum Kellner, von der Lehrerin bis zum Zeitungsboten - sie alle werden händeringend gesucht. In Deutschland herrscht mehr als nur Fachkräftemangel - die neue "Arbeiterlosigkeit" bedroht Wirtschaft und Wohlstand. Ein wesentlicher Grund dafür: Die Babyboomer gehen in Rente - gern auch mit 63. Bräuchte es stattdessen eher die Rente mit 70?Gleichzeitig fehlt es an Nachwuchs: Viele in der Generation Z wollen mehr leben und weniger arbeiten, und sie können es sich aussuchen, wenn die Ausbildung stimmt. Zugewanderte Arbeitskräfte könnten die Lücken nicht schließen, zumindest nicht beim aktuellen Tempo der Zuwanderung.Hat die Politik die Lage falsch eingeschätzt? Müssen die Alten länger ran? Oder die Jungen oder die Zuwanderer?Bei Maybrit Illner sind neben Andrea Nahles, Ricarda Lang und Carsten Linnemann ebenso Jörg Dittrich, Präsident des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks, und Sara Weber zu Gast. Die frühere Redaktionsleiterin beim Karrierenetzwerks LinkedIn ist unter anderem Autorin des Buches "Die Welt geht unter, und ich muss trotzdem arbeiten?". Die Runde komplettiert Elisabeth Niejahr, frühere Chefreporterin der "Wirtschaftswoche" und heute bei der Gemeinnützigen Hertie-Stiftung.Diese Sendung wird mit Untertiteln und online mit Gebärdensprache angeboten.