Wien (www.fondscheck.de) - Mündelsichere Anlagen versprechen ein hohes Maß an Sicherheit, sind aber nicht komplett risikolos, so die Experten von "FONDS professionell".Darauf verweise die Finanzmarktaufsicht FMA. Sie erkläre in einem neuen Beitrag auf ihrer Informations-Plattform "Reden wir über Geld", was es bei dem Thema zu beachten gelte. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...