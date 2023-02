NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für T-Mobile US auf "Outperform" mit einem Kursziel von 166 US-Dollar belassen. Analyst Kutgun Maral attestierte dem Mobilfunker in einer am Mittwoch vorliegenden Studie ein solides Quartal. Nachdem überraschend gute Abonnentenzahlen schon seit Anfang Januar bekannt gewesen seien, hätten die weiteren Kennziffern die Erwartungen entweder erfüllt oder leicht übertroffen. Der Ausblick falle durchwachsen aus, das Unternehmen wähle zu Jahresbeginn für gewöhnlich immer einen konservativeren Ansatz. Sollte eine Kursschwäche daraus resultieren, biete sich Anlegern eine Gelegenheit zum Einstieg./tih/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.02.2023 / 08:17 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.02.2023 / 08:17 / EST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: US8725901040

Comeback Aktien - Fünf Top-Werte für Ihr Depot Jetzt im kostenlosen Report: Schwierige Zeiten an der Börse brauchen starke Aktien. Am besten solche, die auch noch günstig zu haben sind. Börsenprofi Lars Wißler hat fünf Top-Werte für Sie herausgesucht.