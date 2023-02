Der Google Chatbot nennt sich Apprentice Bard und könnte direkt in die Suchmaschine integriert werden. Im Gegensatz zu ChatGPT kann der Google-Bot auch aktuelle Ereignisse in seine Antworten mit einbeziehen. Google testet derzeit angeblich eine Konkurrenz zu ChatGPT, dem Chatbot, der seit seinem Erscheinen das Internet im Sturm erobert hat. Googles hauseigener KI-Chatbot soll Menschen dabei helfen, die richtigen Suchergebnisse zu finden, und könnte direkt in die Suchmaschine integriert ...

