ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Pfizer nach Zahlen von 47 auf 45 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Ausblick auf das Jahr 2023 sei nicht schön, dies sei aber in etwa auch so erwartet worden, schrieb Analyst Colin Bristow in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Es sei notwendig gewesen, die Ziele auf eine neue Basis zu bringen. Er sei nur wenig überzeugt, was die Rückkehr zum Wachstum mit Covid-19-Produkten betrifft./tih/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.02.2023 / 07:11 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.02.2023 / 07:11 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: US7170811035

Comeback Aktien - Fünf Top-Werte für Ihr Depot Jetzt im kostenlosen Report: Schwierige Zeiten an der Börse brauchen starke Aktien. Am besten solche, die auch noch günstig zu haben sind. Börsenprofi Lars Wißler hat fünf Top-Werte für Sie herausgesucht.