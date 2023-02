DJ S&P Global: Talfahrt der US-Industrie im Januar verlangsamt

NEW YORK (Dow Jones)--Die US-Industrie hat ihre Talfahrt im Januar gebremst. Der von S&P Global in diesem Sektor erhobene Einkaufsmanagerindex stieg auf 46,9 von 46,2 Punkten. Volkswirte hatten einen Stand von 46,8 erwartet. In erster Veröffentlichung war ebenfalls ein Wert von 46,8 ermittelt worden. Oberhalb von 50 Punkten signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum, unterhalb von 50 eine schrumpfende Wirtschaft.

Die Schwäche beruhte auf einen starken Rückgang der Auftragseingänge, einen weiteren Produktionsrückgang und die anhaltenden Bemühungen zum Abbau der Lagerbestände.

"Trotz des Anstiegs im Januar bleibt der Index auf einem der niedrigsten Niveaus seit der globalen Finanzkrise", sagte Chefökonom Chris Williamson. "Die Produktion ist nun schon drei Monate in Folge gesunken, was auf einen starken Produktionsrückgang hindeutet, der nun auch in den offiziellen Statistiken immer deutlicher zum Ausdruck kommt und darauf hindeutet, dass das verarbeitende Gewerbe zu einer großen Belastung für das Bruttoinlandsprodukt geworden ist."

February 01, 2023 09:57 ET (14:57 GMT)

