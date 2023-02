Guten Tag, liebe Leserinnen und Leser, der erste Monat des neuen Jahres ist schon wieder vorbei und endete an den Aktienmärkten mit spürbaren Erholungen. So schraubte sich der Dax in den vergangenen Wochen wieder zurück über die 15.000-Punkte-Marke, und der Dow Jones beendete den Monat knapp über 34.000 Zählern. Eine positive Bilanz lässt sich auch für unsere Champions-Indizes...

Den vollständigen Artikel lesen ...