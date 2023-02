New York (www.anleihencheck.de) - Am Donnerstag steht die nächste EZB-Sitzung an - und damit aller Wahrscheinlichkeit ein weiterer Zinsschritt bevor, so die Experten von Neuberger Berman.Patrick Barbe, Head of European Investment Grade Fixed Income bei dem US-amerikanischen Vermögensverwalter Neuberger Berman, gebe seine Einschätzung zu den anstehenden Entscheidungen: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...