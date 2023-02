Nach der Rally zum Jahreswechsel bereitet die TUI-Aktien den Anlegern nun lange Gesichter. Knapp zehn Prozent haben die Scheine seit einer Woche an Wert verloren. Doch schon am morgigen Donnerstag könnten neue Impulse liefern, denn ein frisches Kaufsignal steht unmittelbar bevor. Das sind die Details.Diese Woche lief es für die TUI-Aktie alles andere als rund. Nach einem schwachen Start weiteten sich die Rücksetzer aus. Dabei löste sie beim Unterschreiten der wichtigen Unterstützung an der 2-Euro-Marke ...

