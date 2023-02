In der Welle der Stellenstreichungen, die seit einiger Zeit durch den Tech-Sektor rollt, ist Apple der Fels in der Brandung. Bis jetzt, denn einige Analysten gehen davon aus, dass auch der iPhone-Konzern nach den Quartalszahlen Jobs abbauen könnte. Die Apple-Aktie startet am Mittwoch mit Verlusten in den Handel.Knapp 107.000 gestrichene Stellen hat die auf den Technologie-Sektor spezialisierte Jobplattform TrueUp alleine im Januar 2023 gezählt. Als letzter GAFAM-Konzern war Apple bislang ohne nennenswerte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...