© Foto: Christian Bale als Michael Burry in dem Film "The Big Short", Jaap Buitendijk - picture alliance / AP Photo



Der "The Big Short"-Investor Michael Burry hat vor der marktbewegenden Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed einen Ratschlag für Anleger getwittert, der aus nur einem Wort besteht.

"Sell", so Burry in einem bereits gelöschten Twitter-Post an seine 1,3 Millionen Follower. Michael Burry leitet den Hedgefonds Scion Asset Management und hat sich im vergangenen Jahr ausschließlich negativ zu den Märkten geäußert. So zog der Investor Parallelen zwischen dem heutigen Marktumfeld und dem von 2008 und sagte, es sei, als würde man "einem Flugzeugabsturz zusehen".

Der Aktienmarkt hat im neuen Jahr ein Comeback gefeiert. Vor allem gecrashte Tech-Aktien haussieren seit Jahresbeginn. Der S&P 500 legte im Januar um 6,2 Prozent zu und verzeichnete damit den besten Jahresstart seit 2019. Der technologielastige Nasdaq Composite legte in der gleichen Zeit um 10,7 Prozent zu und erzielte damit sein bestes Monatsergebnis seit Juli.

Der Markt geht davon aus, dass die Fed die Zinssätze heute Abend um einen Viertelpunkt anheben wird. Es wäre die kleinste Erhöhung seit Beginn der Zinserhöhungen im vergangenen März.

Michael Burry wurde durch seinen "Big Short" berühmt, als er vor dem Zusammenbruch der Immobilienblase Mitte der 2000er Jahre gegen hypothekarisch gesicherte Wertpapiere wettete. Im Jahr 2021 macht er zudem mit einer Long-Positionen bei Gamestop ein Vermögen.

Autorin: Gina Moesing, wallstreet:online Zentralredaktion