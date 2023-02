Aktionäre mussten entbehrungsreiche Jahre verkraften, in denen es keine oder nur homöopathische Dividenden gab. Aber langsam ist ein Silberstreif am Horizont zu erkennen. Das Management wird zuversichtlicher, stellt anhaltendes Wachstum und auch eine Dividendenerhöhung von 50 % in Aussicht. Rigorose Einsparungen sowie harte F&E-Anstrengungen haben die Wettbewerbsfähigkeit der Finnen erhöht. Das spiegelt sich u. a. in steigenden Marktanteilen im 5G-Geschäft wider. Positiv ist zudem die im Vergleich zum Rivalen Ericsson niedrige Abhängigkeit vom US-Markt. Auf der anderen Seite will man Chancen in Indien wahrnehmen und zudem hat man auch bei Unternehmensnetzen die Nase vorn.Dies ist ein Auszug aus unserem Brief "Der Aktionärsbrief", Ausgabe 05.Schlaglichter dieser Ausgabe:++ Lohndruck in USA sinkt langsam++ Drei interessante Sonderstories aus Deutschland++ SEALED AIR CORPORATION: Spezialist von Verpackungsmaterialien++ Lupe: US-Aktien für das Szenario Disinflation und WirtschaftsabschwungBörsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder im Einzelabruf!Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info