Die legendäre Sitcom "Seinfeld" endete im Jahr 1998 - eigentlich. In einer äußerst abstrusen KI-Variante läuft sie jetzt auf Twitch weiter und zwar für immer. "Eine Show über Nichts", so wurde Seinfeld seinerzeit häufig beschrieben. Und vermutlich war es genau das, was die Serie so beliebt gemacht hat. Seit Dezember streamt der Kanal Watchmeforever auf Twitch eine KI-generierte Variante der Show, die dieses "Nichts" erschreckend gut einfängt. Gepaart mit ihrer unendlichen Laufzeit, denn der Stream soll laut Kanal niemals abbrechen, entsteht ein ziemlich surreales ...

