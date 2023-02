EQS-News: beaconsmind AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Akquisition der FREDERIX Hotspot GmbH erfolgreich abgeschlossen



01.02.2023 / 17:57 CET/CEST

beaconsmind AG: Akquisition der FREDERIX Hotspot GmbH erfolgreich abgeschlossen Zürich, Schweiz - 1. Februar 2023 - Die beaconsmind AG (ISIN: CH0451123589 - Ticker: MLBMD), ein führender SaaS-Anbieter im Bereich Location-Based Marketing (LBM) & Analytics, hat den Erwerb von 51 % der Anteile an der FREDERIX Hotspot GmbH (vgl. Ad hoc-Meldung vom 21.11.2022) erfolgreich abgeschlossen. Mit der Akquisition von FREDERIX erweitert beaconsmind strategiegemäß sein Geschäftsmodell als B2B-Point-of-Sales-Lösungsanbieter und erschließt den angrenzenden Hotspot-Sektor. FREDERIX hat seinen Hauptsitz in Hannover und ist Anbieter von Wifi-Lösungen für Unternehmen (FREDERIX Hotspot) und Entwickler von intelligenten, Cloud-basierten WLAN-Hotspot-Technologien (FREDERIX Cloud Wifi). Mit den Produkten des Unternehmens werden Kunden bei der Vernetzung, Steuerung und Überwachung von WLAN-Netzwerken unterstützt. Aktuell kommen die Lösungen von FREDERIX bei mehr als 500 Kunden in rund 10.400 Point of Sales zum Einsatz. FREDERIX ist schuldenfrei, finanziell solide aufgestellt und erwirtschaftet einen positiven Cashflow. Durch die Transaktion wird die eKomi Holding GmbH, einer der Ankerinvestoren von FREDERIX und eines der führenden Review-Unternehmen in Europa, strategischer Aktionär von beaconsmind. Im Zuge der Akquisition von FREDERIX wird das Angebot von beaconsmind zukünftig um die SaaS-Bewertungsplattform von eKomi, die End-to-End-Lösungen für B2B-Kunden bietet, erweitert. Durch die Akquisition wird beaconsmind seinen Umsatz von derzeit 2,0 bis 2,5 Mio. Euro auf ca. 5,5 bis 6,0 Mio. Euro im Geschäftsjahr 2023 mehr als verdoppeln. Das Unternehmen erwartet seinen Break-even in 2023 und eine starke Profitabilität in den kommenden Jahren. Zusätzlich zu den derzeitigen 0,5 Mio. Euro Run-Rate-EBITDA von FREDERIX erwartet beaconsmind Kostensynergien von mindestens 0,3 Mio. Euro und signifikantes Wachstum. Über beaconsmind Die beaconsmind AG wurde 2015 in der Schweiz gegründet und ist ein Pionier auf dem Gebiet der Location-Based-Marketing-Software (LBM) im Bereich Retail. Durch die Ausstattung von Geschäften mit Bluetooth Beacons, die Kunden präzise orten und identifizieren, und durch die Integration der Software Suite, eröffnet beaconsmind Einzelhändlern einen brandneuen Kanal zur Interaktion mit ihren Kunden. Mit der Lösung von beaconsmind können Einzelhändler digitales und physisches Einkaufen miteinander verknüpfen und so die Lücke zwischen Off- und Online schließen. Die Aktien der Gesellschaft (ISIN: CH0451123589 - Ticker: MLBMD) notieren an der Frankfurter Börse mit XETRA-Handel und der Euronext in Paris. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.beaconsmind.com Kontakt Unternehmen

beaconsmind AG, Stäfa (Schweiz)

Max Weiland, Gründer & CEO

maxweiland@beaconsmind.com

Tel.: +41 44 380 73-73

Kontakt für Wirtschafts- und Finanzpresse

edicto GmbH, Frankfurt (Deutschland)

Axel Mühlhaus/Doron Kaufmann

beaconsmind@edicto.de

Tel.: +49 69 905 505-53

