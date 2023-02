Nachlese Podcast Dienstag Audio Link zur Folge https://audio-cd.at/page/podcast/3892 , alle unter http://www.christian-drastil.com/podcast ) - Börsepeople-Aufsteiger(in) des Tages; 30 (89) S4/22: Andreas Grassauer (01.02.23) - In Folge S3/100 aus dem Ausweichstudio spreche ich über eine magnetische Serie der Wiener Börse - B&C Podcast: #6 Die Arbeit, mit Maximilian Angermeier und Ali Mahlodji https://audio-cd.at/page/playlist/3247 - Zumtobel Light Talks: Wie nachhaltiges Wirtschaften und Innovationen an einem Strang ziehen, mit Ralf Seiz und Hugo Rohner https://audio-cd.at/page/playlist/3250 HÖREN: https://audio-cd.at/page/podcast/3893/ - Andreas Grassauer ist Gründer und CEO der Marinomed, die heute ihren 4. Geburtstag an der Wiener Börse ...

