DJ Aktien Schweiz leichter vor Zinsentscheid der US-Notenbank

ZÜRICH (Dow Jones)--Mit Abgaben hat der schweizerische Aktienmarkt im Vorfeld der Zinsentscheidung der US-Notenbank am Mittwoch den Handel beendet. Die Fed wird diese am Abend um 20 Uhr MEZ bekannt geben. Eine weitere Erhöhung gilt als ausgemacht, diesmal aber nur um 25 Basispunkte. Insofern steht besonders im Fokus, was die Notenbanker zum Zinsausblick sagen werden. Es sei gut möglich, dass US-Notenbankpräsident Jerome Powell den am Markt kursierenden Hoffnungen auf Zinssenkungen später im Jahresverlauf 2023 ein jähes Ende bereite, hieß es von QC Partners. Schließlich habe bereits bei der Zinsentscheidung im Dezember die Fed der Aktienrally mit einem entsprechenden Signal ein herbes Ende bereitet. Es sei durchaus möglich, dass sich das wiederholen werde.

Am Donnerstag folgen dann die Zinsentscheidungen der Europäischen Zentralbank (EZB) und der Bank of England. Hier wird jeweils mit einer Anhebung um 50 Basispunkte gerechnet.

Der SMI reduzierte sich um 0,8 Prozent auf 11.201 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 11 Kursgewinner und 8 -verlierer gegenüber, unverändert schloss die Sika-Aktie. Umgesetzt wurden 48,72 (zuvor: 51,56) Millionen Aktien.

Daneben machte vor allem die Berichtssaison die Kurse. Laut der Citigroup war die Entwicklung bei Novartis im vierten Quartal wenig überzeugend. Der Unternehmensausblick für 2023 decke sich mit den Erwartungen und zeige eine spürbare Umsatzschwäche bei Cosentyx, Zogensma, Leqavo und Lucentis. Die Ergebnisse von Novartis boten nach Ansicht von Jefferies Licht und Schatten. So habe der Konzern mit dem Umsatz im Schlussquartal den Konsens um 2 Prozent verfehlt. Das EBIT (Core) sei dagegen 6 Prozent besser ausgefallen als erwartet. Die Novartis-Aktie verlor 2,7 Prozent und war damit schwächster SMI-Wert.

Für die Aktien von ABB ging es 0,7 Prozent nach oben. Die Porsche Holding (Porsche SE) steigt bei ABB Mobility ein: "Für den geplanten Börsengang der Tochter für Ladestationen kann das nur gut sein", so ein Marktteilnehmer. Das Gesamtvolumen der nun abgeschlossenen Privatplatzierung beträgt rund 525 Millionen Franken. Die Erlöse sollen zur Umsetzung des organischen Wachstums sowie für Unternehmenszukäufe genutzt werden. ABB legt am Donnerstag zudem die Jahresergebnisse 2022 vor. Auch Roche und Julius Bär werden ihre Zahlen für 2022 bekannt geben.

Die Papiere der UBS gewannen 0,7 Prozent. Der Kurs der Aktie ist auch nach dem jüngsten Anstieg laut der Royal Bank of Canada (RBC) auf Basis von Annahmen für Ertrag und Gewinn je Aktie noch immer recht attraktiv. Dazu kämen noch attraktive Ausschüttungen, die einer Rendite von 12 Prozent entsprächen, sowie Rückkäufe, die den Gewinn je Aktie um jährlich 8 bis 9 Prozent steigerten. Die Analysten bestätigten die Einstufung "Outperform" und erhöhten das Kursziel von 23 auf 24 Franken.

February 01, 2023 11:40 ET (16:40 GMT)

