Die PNE AG aus Cuxhaven sowie die Omnia Group prüfen eine Kooperation in der Produktion von grünem Wasserstoff und Ammoniak. In Südafrika wollen Omnia und die PNE-Tochtergesellschaft WKN Windcurrent wettbewerbsfähiges grünes Ammoniak in einer Größenordnung von 100.000 Tonnen pro Jahr produzieren. Ammoniak wird unter anderem in der Herstellung von Düngemitteln ...

