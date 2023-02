Nach der Korrektur am Dienstag ging es am heutigen Mittwoch bei der Aktie von Rheinmetall direkt wieder ordentlich nach oben. Rheinmetall ist von einem internationalen Kunden mit der Lieferung von Flugabwehrsystemen beauftragt worden. Unternehmensangaben zufolge liegt der Auftragswert im mittleren zweistelligen Millionen-Euro-Bereich.Die Lieferungen umfassen auch Munition und Ersatzteile. Der Auftrag hat für Rheinmetall einen hohen Stellenwert. So unterstreicht er das hohe Vertrauen in die weltweit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...