Die Versichertenzahlen in der privaten Krankenversicherung (PKV) haben sich auch 2022 insgesamt verbessert. Nach vorläufigen Angaben des Verbandes der Privaten Krankenversicherung stieg die Gesamtzahl an Versicherungen auf 37,8 Millionen - ein Zuwachs von rund 700.000 Versicherungen. Besonders erfreulich für die PKV: Schon das fünfte Jahr in Folge sind mehr Menschen aus der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) in die PKV als umgekehrt gewechselt. Im Saldo ergab sich 2022 ein Plus von 29.600 Versicherten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...