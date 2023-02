Vor den anstehenden Zinsentscheidungen großer Notenbanken hat der DAX am ersten Handelstag im Februar moderat zugelegt. Mit in der Spitze über 15.200 Punkten erreichte der deutsche Leitindex am Mittwoch das Niveau von Mitte Januar, ehe der Schwung im späten Handel wieder etwas nachließ. Über die Ziellinie ging der DAX mit plus 0,35 Prozent auf 15.180,74 Punkte.Insgesamt blieb der Handel von Zurückhaltung geprägt. Der MDAX der mittelgroßen Unternehmen stieg um 0,13 Prozent auf 28.849,88 Zähler.Am ...

