Wahlpannen, Silvestergewalt, Behördenbummelei: An negativen Schlagzeilen über Berlin mangelte es zuletzt nicht. Überregional wurde das alte Bild bedient, dass in Berlin nichts funktioniert. Dabei ist die Lage deutlich besser. Berlin holt wirtschaftlich seit Jahren auf. Nirgendwo sonst im Land werden so viele neue Jobs geschaffen. Kaum irgendwo wächst die Wirtschaft so stark. Der Durchschnittsverdienst für eine Vollzeitstelle liegt bei mehr als 4600 Euro, mehr als in Nordrhein-Westfalen oder Bremen. Wirtschaftssenator Stephan Schwarz hofft auf ein Prozent Wachstum für dieses Jahr, das wäre wieder mehr als im Bundesdurchschnitt. Bald solle Berlin zum Geberland heranwachsen. Das ist kein absurdes Ziel. Nur muss man es häufiger erzählen, in Berlin selbst, aber auch im Rest des Landes.



