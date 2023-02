Die amerikanische Notenbank Fed hat ihre Zinsen wie erwartet um 0,25 Prozentpunkte angehoben. Deutet dies auf einen baldigen Zinsgipfel hin? Die Reaktion der großen Indizes wie Dax, S&P 500, Dow Jones und Co. könnte uns mehr Hinweise darauf geben. Die Zinsen in den USA befinden sich nun in einer Spanne von 4,50 Prozent bis 4,75 Prozent. Die heutige Erhöhung um 0,25 Prozentpunkte ist eine der geringsten der vergangenen Monate. Noch im Dezember war ...

Den vollständigen Artikel lesen ...