ArcelorMittal: Bounce bei der Stahlaktie in dieser Woche?

Kostendruck wegen hoher Energiepreise beim Stahlkonzern ArcelorMittal (MT).

Symbol: MT ISIN: LU1598757687

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Die Aktie des Stahlunternehmens legte im vergangenen Halbjahr rund 17.5 Prozent zu. Die Bullenflagge vom Pivot-Hoch kehrte kurz vor dem leicht steigenden 20er-EMA um. Die Chartformation des Wertpapiers spricht dafür, dass sich ein kräftiger Bounce für die nächsten Tage ankündigen könnte.

Chart vom 30.01.2023 - Basis täglich, 6 Monate - Kurs: 26.79 EUR





Meine Expertenmeinung zu MT

Meinung: Das Unternehmen hat seinen offiziellen Sitz in Luxemburg, das operativen Geschäft wird von London geführt. Es ist mit rund 60 Werken in über zwanzig Ländern der zweitgrößte Stahlkonzern der Welt. Die fundamentalen Zahlen erreichen gemäß den aktuellen Schätzung nicht das Niveau des Vorjahres, wobei vermutlich der Kostendruck aufgrund der hohen Energiepreise ein Schlüsselfaktor sein dürfte. Mit dem geforderten Umbau - Stichwort "Green Steel" - steht die Branche vor enormen Herausforderungen Dennoch sieht der Chart vielversprechend aus und lädt zu einem kurzfristigen Trade ein.

Setup

Mögliches Setup: Den Trigger setzen wir über der letzten Tageskerze, den Stopp Loss unter jener vom 20. Januar und somit auch knapp unter der 20-Tagelinie. Das Kursziel ermitteln wir per Measured Move. Frische Quartalszahlen gibt es am 9. Februar, so dass wir den Trade spätestens am Vortag schließen sollten. Börsentäglich gibt es coole Setups im Alphatrader-Chat von ratgeberGELD.at.

Aussicht: BULLISCH

Autor: Thomas Canali besitzt Positionen in MT.

Veröffentlichungsdatum: 01.02.2023

Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.