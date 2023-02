Die US-Notenbank Fed hebt die Zinsen wie erwartet um 0,25% auf 4,75% an (nach vier 0,75%-Anhebungen in Folge, gefolgt von einer 0,5%-Anhebung im Dezember). Hier die wichtigsten Aussagen vom Statement der Fed zu ihrer Entscheidung: - weitere Zinsschritte "appropriate" - Inflation "has eased somewhat but remains elevated" - Zentraler Satz: "The Committee anticipates that ongoing ...

