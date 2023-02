Kräftig nach oben geht es am heutigen Mittwoch erneut beim Tübinger Biotech-Unternehmen CureVac. Gut 45 Minuten vor US-Handelsende notiert das Papier 8,9 Prozent im Plus bei 11,69 Dollar. CureVac gab heute bekannt, dass Dr. Myriam Mendila die Position des Chief Development Officers übernommen hat."Myriams umfangreiche Expertise in der Produktentwicklung in der globalen Pharmaindustrie, insbesondere in den letzten Jahren in der Onkologie, wird für CureVac eine wichtige Bereicherung für die Weiterentwicklung ...

