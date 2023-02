Die Ölpreise haben am Mittwoch nachgegeben. Am späten Abend kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im April 82,67 US-Dollar. Das waren 2,79 Dollar weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im März fiel um 2,47 Dollar auf 76,38 Dollar.Etwas belastet wurden die Ölpreise durch gestiegene Rohöllagerbestände in den USA. Die Bestände legten in der vergangenen Woche merklich zu, während Analysten einen ...

