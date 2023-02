Der Facebook-Konzern Meta hat im vergangenen Quartal trotz eines Umsatzrückgangs besser als von Analysten erwartet abgeschnitten. Die Erleichterung der Anleger entlud sich in einem Kurssprung von über 18 Prozent im nachbörslichen Handel am Mittwoch. Meta kündigte auch einen zusätzlichen Aktienrückkauf im Umfang von 40 Milliarden Dollar an.Im vergangenen Quartal gab der Umsatz im Jahresvergleich um vier Prozent auf gut 32,16 Milliarden Dollar (29,3 Milliarden Euro) nach. Am Markt waren eher Erlöse ...

