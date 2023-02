Die New Yorker Aktienmärkte haben am Mittwoch nach dem Zinsentscheid der US-Notenbank Fed deutlich angezogen. Vor allem an der Tech-Börse Nasdaq brannten die Anleger ein kleines Kursfeuerwerk ab: Der Auswahlindex Nasdaq 100 sprang um bis zu knapp drei Prozent nach oben und behauptete am Ende ein Plus von 2,16 Prozent auf 12.363,10 Punkte.Beim marktbreiten S&P 500 reichte es letztlich immerhin für einen Anstieg um 1,05 Prozent auf 4.119,21 Punkte. Dagegen hinkte der Leitindex Dow Jones Industrial ...

Den vollständigen Artikel lesen ...