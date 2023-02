Eine der weltweit größten Silberminen entsteht! Discovery Silver meldet vorläufige Machbarkeitsstudie für Silberprojekt Cordero mit einem Kapitalwert nach Steuern von 1,2 Milliarden US-Dollar und einem IRR von 28 %

Diese News von Discovery Silver hat viele überrascht und ist ein richtiger Kracher!

Quelle: Discovery Silver

Die vorläufige Machbarkeitsstudie (PFS) skizziert das unternehmenseigene Cordero Projekt als ein robustes und unkompliziertes primäres Silberprojekt mit einzigartiger Größe, angemessenen Investitionskosten und relativ niedrigen All-In Sustaining Cost (AISC).

Quelle: Discovery Silver

Verlängerte Lebensdauer der Mine und höhere Produktion

Wie die PEA aus dem Jahr 2021 verfolgt die PFS einen stufenweisen Ansatz und verdoppelt den Durchsatz der Anlage nach dem dritten Jahr. In der PFS wird jedoch eine größere Mühle verwendet (>25 % höherer Durchsatz in jeder Stufe) und die anfängliche Haufenlaugung entfällt. In der Spitze wird die Silberäquivalent-Produktion von Cordero mit den meisten großen Multi-Asset-Silberproduzenten konkurrieren, und das bei niedrigeren AISC (<13 US$ pro Unze in den Jahren 1-12), was sie zu einer der größten Silberminen weltweit macht.

Steigerung der Ressourcenschätzung

Darüber hinaus wurden 67.800 Meter neue Bohrungen durchgeführt (insgesamt 287.400 Meter), wodurch die Ressourcenschätzung um ca. 24 % erhöht wurde. Infolgedessen verlängert sich die Lebensdauer der Mine trotz der Erhöhung des Durchsatzes um 2 Jahre (auf 18 Jahre) und die gesamte LOM-Produktion steigt gegenüber der PEA um ca. 33 %. Nach dem Stichtag für die Ressourcen wurden zusätzliche 30.000 Meter gebohrt, die in die DFS (Q1/24) einfließen werden. Man beachte, dass der PFS-Minenplan nur ca. 42 % der M&I-Tonnage verwendet. Das bedeutet eine außergewöhnliche Hebelwirkung auf den Silberpreis , da ein deutliches Potenzial besteht, die Lebensdauer der Mine bei höheren Silberpreisen erheblich zu verlängern.

Beibehaltung der hohen Margen und der geringen Kapitalintensität

Unter Berücksichtigung der Kosteninflation konnten die AISC gut eingedämmt werden (nur 10 % über der PEA von 2021), wobei die PFS von einem geringeren Reagenzienverbrauch, einer gröberen Körnung (200 Mikron) und Größenvorteilen profitiert. Die Investitionskosten sind für ein Projekt dieser Größenordnung insgesamt überschaubar. überschaubar; allerdings sind sie im Vergleich zur PEA von 2021 beträchtlich gestiegen (was weitgehend erwartet wurde).

Die anfänglichen Investitionen liegen weiterhin bei unter 500 Mio. $; die Gesamtinvestitionen einschließlich der Erweiterung im Jahr 3/4 belaufen sich jedoch auf ca. 750 Mio. $. Dies liegt nach wie vor unter vergleichbaren Projekten, da Cordero von einer Reihe von Vorteilen profitiert, darunter minimale Erdarbeiten, minimaler Vorabbau, konventionelle Verarbeitung, relativ preiswerte Arbeitskräfte und nahe gelegene Infrastruktur.

Die Kosteninflation machte nur 10 % des anfänglichen Investitionsanstiegs aus, während der Rest vor allem auf die größere Anlage und den Abbau durch den Eigentümer im Vergleich zum Abbau im Auftrag zurückzuführen ist.

Ausgezeichnete Projektwirtschaftlichkeit

Der Nettogegenwartswert (NPV) des Projekts nach Steuern (5 %) entspricht der PEA bei denselben Metallpreisen (1,2 Mrd. $), weist jedoch bei höheren Preisen eine größere Hebelwirkung auf (und steigt bei Spotpreisen auf 1,7 Mrd. $). Aufgrund der höheren Investitionskosten und der Abschaffung der Haufenlaugung sinkt jedoch der IRR und die Amortisationszeit steigt auf über 4 Jahre (von 2,0 Jahren in der PEA). Bei Spotpreisen sinkt die Amortisationszeit auf 3,4 Jahre, und falls erforderlich könnte die Erweiterung im Jahr 3 verschoben werden. In Anbetracht der langen Lebensdauer (18 Jahre vor potenziellen Grubenerweiterungen) und der Einzigartigkeit dieser Anlage (eine Silberlagerstätte mit dieser Größe und Lage) halten wir dies für vertretbar.

Fazit:

Die vorläufige Machbarkeitsstudie von Discovery Silver positioniert Cordero einzigartig im Bereich der Silberentwickler mit einer langen Lebensdauer der Mine von 18 Jahren und einer Produktion von durchschnittlich über 35 Millionen Unzen Silberäquivalent in den ersten 12 Jahren der Lebensdauer der Mine. Dies entspricht einer Steigerung der produzierten Unzen um ca. 40 % im Vergleich zur letzten PEA aus dem Jahr 2021. Trotz der beträchtlichen branchenweiten Kosteneskalation im letzten Jahr haben die Kosteneinsparungen durch ein rationalisiertes Prozessdesign und eine verbesserte metallurgische Leistung zu einem äußerst kapitaleffizienten Projekt mit ausgezeichneten Margen geführt.

Quelle: Discovery Silver

Wir von Swiss Resource Capital könnten uns vorstellen, dass unter optimalen Bedingungen der Produktionsstart ca. 2027-2028 sein könnte. Dies beruht aber auf persönlichen Annahmen und ist daher ohne Gewähr.

