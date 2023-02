Transaktion beschleunigt das Wachstum des Geschäftsbereichs Fluids Liquids der Marke CRYOVAC

Wie SEE (NYSE: SEE) heute mitteilte, hat das Unternehmen die bereits angekündigte Übernahme von Liquibox zu einem Preis von 1,15 Mrd. US-Dollar in bar und schuldenfrei abgeschlossen.

Durch diese strategische Akquisition werden zwei Marktführer des Segments der flexiblen Verpackungen zusammengeführt und die leistungsorientierten Wachstums- und Innovationskulturen beider Unternehmen aufeinander abgestimmt. Liquibox ist ein Vorreiter, Innovator und Hersteller von nachhaltigen Bag-in-Box-Verpackungen für Flüssigkeiten und Spenderlösungen für frische Lebensmittel, Getränke, Konsumgüter und industrielle Endmärkte. Diese Transaktion gibt dem wachstumsstärksten Segment von SEE, dem Geschäftsbereich Fluids Liquids der Marke CRYOVAC, zusätzlichen Auftrieb. Die CRYOVAC-Technologie, die Größe und der Marktzugang verfügen über ein bedeutendes Potenzial für Synergien. Die Übernahme beschleunigt den Wandel von SEE zu einem digital gesteuerten Unternehmen von Weltrang, das nachhaltige Verpackungslösungen automatisiert.

"Heute ist ein freudiger Tag für SEE, an dem wir das globale Team von Liquibox herzlich willkommen heißen", so Ted Doheny, President und CEO bei SEE. "Dies ist eine vielversprechende Unternehmenskombination, die unsere Mitarbeiter, Kulturen, Lösungsportfolios und globale Präsenz zusammenführt, um unseren Kunden und Märkten innovative und nachhaltige Lösungen bereitzustellen. Der Abschluss dieser strategischen Akquisition ist ein wichtiger Schritt auf unserem Weg zur Weltklasse, der das Wachstum befeuert, die Marktdurchdringung stärkt und die Rentabilität unserer SEE Operating Engine steigert."

SEE wird den Abschluss der Transaktion bei der Konferenzschaltung am 9. Februar 2023 zur Präsentation der Finanzergebnisse für das Gesamtjahr 2022 erörtern. Die Konferenzschaltung wird ab 10.00 Uhr EST live im Internet übertragen. Interessierte können am Webcast teilnehmen oder eine Aufzeichnung auf der Homepage von SEE Investors unter www.sealedair.com/investors abrufen.

Goldman Sachs Co. LLC fungierte als alleiniger Finanzberater, und Wachtell, Lipton, Rosen Katz fungierte als Rechtsberater von SEE. KPMG beriet bei der Finanz-, Steuer-, HR- und IT-Due-Diligence.

Über SEE

Sealed Air (NYSE: SEE) hat sich dem Schutz, der Lösung kritischer Verpackungsprobleme und der Verbesserung unserer Welt verschrieben. Mit unseren automatisierten Verpackungslösungen helfen wir dabei, die Lebensmittelversorgungskette sicherer, resilienter und weniger verschwenderisch zu gestalten, den elektronischen Handel zu ermöglichen und den weltweiten Gütertransport zu schützen.

Zu unseren weltweit anerkannten Marken gehören Lebensmittelverpackungen der Marke CRYOVAC, Schutzverpackungen der Marke SEALED AIR, automatisierte Systeme der Marke AUTOBAG, Verpackungen der Marke BUBBLE WRAP, SEEAutomation-Lösungen und prismiq Smart Packaging und Digitaldruck.

Das Betriebsmodell von SEE und unsere branchenführende Expertise bei Materialien, Engineering und Technologien generieren Wertschöpfung durch nachhaltigere, automatisierte und digital vernetzte Verpackungslösungen.

Wir sind führend in der Verpackungsindustrie bei der Schaffung einer ökologisch, sozial und wirtschaftlich nachhaltigeren Zukunft und haben uns dazu verpflichtet, 100 unserer Verpackungsmaterialien bis 2025 so zu gestalten oder weiterzuentwickeln, dass sie recycelbar oder wiederverwendbar sind. Dabei haben wir uns das ambitionierte Ziel gesetzt, bis 2040 in unseren weltweiten Betrieben Netto-Null-Kohlendioxidemissionen zu erreichen. Unser Global Impact Report zeigt, wie wir die Zukunft der Verpackungsindustrie gestalten. Im Rahmen unserer Initiative Diversity, Equity and Inclusion 2025 setzen wir uns für eine vielfältige Belegschaft und eine umsichtige, integrative Kultur ein.

Im Jahr 2021 erwirtschaftete SEE einen Umsatz von 5,5 Milliarden US-Dollar und beschäftigt rund 16.500 Mitarbeiter, die Kunden in 114 Ländern/Gebieten betreuen. Weitere Informationen finden Sie unter sealedair.com.

Informationen auf der Website

Wir veröffentlichen routinemäßig wichtige Informationen für Investoren auf unserer Website, sealedair.com, im Abschnitt "Investors". Wir nutzen diese Website als Mittel zur Offenlegung von materiellen, nicht-öffentlichen Informationen und zur Erfüllung unserer Offenlegungspflichten gemäß "Regulation FD". Dementsprechend sollten Investoren den Abschnitt "Investors" auf unserer Website sowie unsere Pressemitteilungen, SEC-Einreichungen, öffentlichen Telefonkonferenzen, Präsentationen und Webcasts verfolgen. Die Informationen, die auf unserer Website enthalten sind oder auf die über unsere Website zugegriffen werden kann, sind nicht durch Verweis in dieses Dokument integriert und sind nicht Teil davon

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der Safe-Harbor-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 zu unserem Geschäft, unserer konsolidierten Finanzlage und unseren Betriebsergebnissen. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen Risiken und Unwägbarkeiten, von denen viele außerhalb unseres Einflussbereichs liegen und dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von diesen Aussagen abweichen. Daher sollten Sie sich nicht auf solche Faktoren oder zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind an Begriffen wie "vermuten", "glauben", "planen", "annehmen", "könnten", "sollten", "schätzen", "erwarten", "beabsichtigen", "potenziell", "anstreben", "vorhersagen", "können", "werden" und ähnlichen Verweisen auf zukünftige Zeiträume zu erkennen. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen zu unseren Strategien, Aussichten, unserer Finanzlage, unserer Geschäftstätigkeit, unseren Kosten, unseren Plänen und unseren Zielen, die keine historischen Fakten darstellen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Beispiele für zukunftsgerichtete Aussagen sind u. a. Aussagen über die erwarteten künftigen Betriebsergebnisse, die erwarteten künftigen Betriebsergebnisse von Liquibox, die Erwartungen hinsichtlich der Ergebnisse von Umstrukturierungs- und anderen Programmen, die erwartete Höhe der Investitionsausgaben und die Erwartungen hinsichtlich der Auswirkungen von Ansprüchen, Rechtsstreitigkeiten, Umweltkosten, Eventualverbindlichkeiten sowie staatlichen und aufsichtsrechtlichen Untersuchungen und Verfahren auf unsere Finanzlage. Nachstehend sind wichtige Faktoren aufgeführt, die unserer Auffassung nach dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von unseren zukunftsgerichtete Aussagen abweichen: globale wirtschaftliche und politische Rahmenbedingungen, Währungsumrechnungs- und Abwertungseffekte, Änderungen der Rohstoffpreise und -verfügbarkeit, Wettbewerbsbedingungen, der Erfolg neuer Produktangebote, Verbraucherpräferenzen, die Auswirkungen von Gesundheitsproblemen im Zusammenhang mit Tieren und Lebensmitteln, die Auswirkungen von Epidemien oder Pandemien, einschließlich COVID19, negative Auswirkungen der anhaltenden Konflikte zwischen Russland und der Ukraine und den damit verbundenen Sanktionen, Exportbeschränkungen und anderen Gegenmaßnahmen, Änderungen der Energiekosten, Umweltproblemen, der Erfolg unserer Restrukturierungsmaßnahmen, der Erfolg unserer Fusions-, Übernahme- und Beteiligungsstrategien, der Erfolg unseres finanziellen Wachstums, der Rentabilität, der Cash-Generierung und der Fertigungsstrategien sowie unsere Bemühungen um Kostensenkung und Produktivität, Änderungen unserer Kreditratings, Steuervorteile im Zusammenhang mit der Settlement-Vereinbarung (wie in unserem letzten Jahresbericht auf Form 10-K beschrieben), aufsichtsrechtliche Maßnahmen und Rechtsangelegenheiten sowie die übrigen Informationen, auf die im Abschnitt "Risk Factors" in unserem letzten Jahresbericht auf Form 10-K Bezug genommen wird, der bei der Securities and Exchange Commission eingereicht und durch unsere Quartalsberichte auf Form 10-Q und die aktuellen Berichte auf Form 8-K berichtigt und aktualisiert wurde. Alle von uns gemachten zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf den uns derzeit zur Verfügung stehenden Informationen und gelten nur zu dem Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung. Wir übernehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen, ob schriftlich oder mündlich, die von Zeit zu Zeit gemacht werden, öffentlich zu aktualisieren, sei es aufgrund von neuen Informationen, zukünftigen Entwicklungen oder aus anderen Gründen.

Über Liquibox

Liquibox wurde 1961 gegründet und ist ein weltweiter Marktführer im Bereich der Flüssigkeitsverpackung und -abgabe, das sich in Kooperation mit seinen Kunden für eine sicherere und nachhaltigere Zukunft einsetzt. Liquibox widmet sich dem Ziel, hochwertige und innovative flexible Verpackungslösungen bereitzustellen, die einen zuverlässigen Produktschutz bieten. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Richmond, US-Bundesstaat Virginia, inspiriert den globalen Wandel und ist weltweit an 17 Standorten mit einer engagierten Belegschaft von fast 1.400 Mitarbeitern präsent.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

