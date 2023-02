Airswift Technology Limited, ein führender Anbieter nativer Web3.0-Zahlungslösungen, und Cloud Payments, ein Anbieter von Technologieplattformen für digitale Zahlungen und Bankgeschäfte, gehen eine Partnerschaft ein, um Nutzern von Kryptowährungen den sofortigen Zugang zu Kryptowährungen an den Verkaufsstellen mit VISA- und MasterCard-Zahlungsmethoden zu ermöglichen.

Die Kollaboration wird Kryptowährungseinkäufe vereinfachen, da Krypto-On-Ramping und NFT-Einkäufe mit VISA und MasterCard mit optimierten Wechselkursen durchgeführt werden können. Dies bedeutet für die Nutzer von Kryptowährungen mehr Komfort beim Einkauf von Einzelhandelswaren und digitalen Vermögenswerten.

"Millionen von Web2.0-Konsumenten sind zum Übergang ins Web3.0 bereit, aber sie sind nicht mit den bereits existierenden dezentralen Finanzsystemen (DeFi) vertraut", so Dr. Yan Zhang, Mitbegründer und CEO von Airswift. "Daher haben wir gemeinsam an der Integration der einfachen, kreditkartenbasierten Krypto-Kaufwerkzeuge von Cloud Payments in unsere benutzerfreundliche Krypto-Zahlungsplattform gearbeitet. Dank dieser Funktion können Sie Kryptowährungen direkt an der Kasse kaufen und ausgeben, ohne die Airswift-Plattform zu verlassen. So werden die Reibungsverluste für Neulinge auf dem Markt reduziert."

"Mit unserer patentierten Technologieplattform können Web2.0-Kunden und -Händler unkompliziert zu den gerade aufkommenden Web3.0-Zahlungs- und Handelsmethoden wechseln, da dieses Segment unserer Branche weiterhin schnell wächst. Unsere Partnerschaft mit Airswift wird ein erstklassiges Krypto-Zahlungserlebnis schaffen", so Mike Love, Mitbegründer und CEO von Cloud Payments.

Der On-Ramp-Service wird zunächst in Nordamerika und Europa eingeführt.

Über Airswift

Airswift ist ein Technologieunternehmen im Finanzsektor, das bahnbrechende Krypto-Zahlungslösungen für Unternehmen und Verbraucher rund um den Globus entwickelt. Das Unternehmen stellt ein dezentralisiertes Zahlungsprotokoll, eine On-Chain-Plattform zur Handelsfinanzierung und On-/Off-Ramp-Services bereit, die Unternehmen mit Verbrauchern verbinden. Airswift ist als führender Anbieter von Blockchain-Technologie bekannt und verfügt über umfangreiche operative Erfahrung im Bereich des globalen digitalen Zahlungsverkehrs und der Web 3.0-Finanzinfrastruktur für Unternehmen. Das in Vancouver, Kanada, ansässige Unternehmen Airswift wurde 2022 mit Unterstützung führender Brancheninvestoren gegründet.

Über Cloud Payments

Cloud Payments, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft des Mobile Wallet Unicorns Fintiv Inc, ist ein Weltmarktführer in den Bereichen digitaler Zahlungsverkehr und eingebettete Finanzökosysteme. Das Unternehmen arbeitet mit patentierten, branchenführenden Technologien, um den Zahlungsverkehr von Verbrauchern und Händlern zu optimieren und seinen Kunden den Übergang von alten Zahlungssystemen in die digitale Wirtschaft zu ermöglichen. Cloud Payments wurde 2019 gegründet und hat seinen Sitz in Austin, Texas. Das Unternehmen beliefert einen erstklassigen Kundenstamm mit sicheren Web2.0- und Web3.0-Lösungen.

Weitere Informationen finden Sie unter airswift.io oder Cloud Payments.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230201006046/de/

Contacts:

Annie Lin

PR@airswift.io

+1-604-337-8738