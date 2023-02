KRITSCHE METALLE GESUCHT **: Wirtschaftskrieg - wer kann die kritischen Rohstoffe liefern? Diese Firma hat das Potenzial für hohe Renditen!

Anzeige / Werbung

Nach Jahren der Untätigkeit hat der Aufbau einer gesunden heimischen Lieferkette für kritische Mineralien nun höchste Priorität in den USA.

es ist längst kein Geheimnis mehr das China nahezu die vollständige Kontrolle über Kobalt, Lithium und Seltene Erden in seiner gesamten Lieferkette hat! Und zwar von der Rohstoffgewinnung bis hin zu den Verarbeitungsvorgängen.

Das moderne Leben wäre ohne die genannten Mineralien undenkbar. Aber auch die militärische und nationale Sicherheit der USA sind der größten Gefahr ausgesetzt. Die Abhängigkeit der USA von China bei diesen sauberen Energiemetallen könnte die militärische Verteidigung der Amerikaner ernsthaft lähmen.

Viele Menschen wissen nicht, dass die Frontwaffen des Pentagon stark von diesen essentiellen Mineralien abhängen.

Kobalt wird beispielsweise in temperaturbeständigen Legierungen für Strahltriebwerke und Munition verwendet. Kobalt ist auch der Hauptbestandteil von Magneten, die für die Stealth-Technologien und die elektronische Kriegsführung des Militärs verwendet werden.

Lithiumbatterien sind in fast jedem US-Waffensystem zu finden, einschließlich Funkgeräten, Wärmebildkameras und anderen tragbaren Geräten. Das Verteidigungsministerium erweitert auch den Einsatz von Lithiumbatterien in Militärfahrzeugen, Schiffen, Flugzeugen und Raketen.

Laut "Military Aerospace Electronics" wird erwartet, dass die weltweite Nachfrage nach militärischen Lithiumbatterien in den nächsten sechs Jahren um 30 % wachsen wird, da die Nachfrage nach mehr mobilen Technologien auf dem Schlachtfeld sowie nach ferngesteuerter Robotik wie Drohnen und Raketen steigt.

Um es auf den Punkt zu bringen:

China kontrolliert derzeit bis zu 80 % der Versorgung mit Lithiumbatterien und könnte die USA militärisch dezimieren, indem es einfach den Export von Lithiumbatterien verweigert!

Aber das US-Militär ist auch gegenüber China wegen seiner Lieferungen von Seltenerdmineralien anfällig. Sie sind entscheidend für die Herstellung elektrischer Systeme in bemannten und unbemannten Flugzeugen, Atombatterien zum Antrieb von Lenkflugkörpern, GPS- und Kommunikationssystemen sowie Nachtsichtbrillen.

Jeder F-35-Jäger benötigt zum Beispiel 920 Pfund Seltene Erden! Jedes Atom-U-Boot der Virginia -Klasse benötigt 9.200 Pfund. Tomahawk-Raketen, Leitsysteme und Düsentriebwerke benötigen alle unterschiedlichen Kombinationen von Legierungen und Spezialprodukten aus Seltenerdelementen.

Dass es so weit kommen könnte das China die Exporte an die USA einstellt, hat auch das WallStreet Journal erkannt:

Mit seiner globalen Macht auf dem Höhepunkt und zunehmenden innenpolitischen Problemen ist es wahrscheinlicher als je zuvor, dass China seine Drohungen wahr macht.

Quelle WallStreet Journal

Wir haben für Sie ein Unternehmen entdeckt welches zukünftig dazu beitragen könnte, die Abhängigkeit der USA von China zu verringern:

Falls Sie unsere Neuvorstellung zu US Critical Metals (WKN: A3DHEZ) gelesen haben wissen Sie das das Unternehmen seinen Anlegern ein vielfältiges US-Portfolio kritischer Ressourcenanlagen bietet, um zukünftig die wirtschaftliche und nationale Sicherheit der USA mit zu gewährleisten.

Zu den US-Projekten von U.S Critical Metals gehören das Lithiumkonzessionsgebiet Clayton Ridge in Nevada, das Kobaltkonzessionsgebiet Haynes in Idaho, das Seltenerdprojekt Lemhi Pass in Idaho und das Seltenerdprojekt Sheep Creek in Montana.

Schauen wir kurz auf die Projekte, beginnend mit dem Kobaltprojekt Haynes im Blackbird Mining District.

Übersicht Kobaltkonzessionsgebiet Haynes

Das Kobaltprojekt Haynes befindet sich im Blackbird Mining District des Kobaltgürtels Idaho im Lemhi County, Idaho, USA, etwa 32 km südwestlich von Salmon (Idaho) und nur 1,93 km östlich der historischen Blackbird Mine.

Der Kobaltgürtel Idaho beherbergt zahlreiche historische Kobalt-Kupfer-Prospektionsgebiete und -Minen sowie Glencores Blackbird-Mine und Jervois Globals Kobaltbetrieb Idaho.

Das Konzessionsgebiet besteht derzeit aus 23 zusammenhängenden, nicht patentierten Erzgangschürfrechten, die sich über eine Fläche von etwa192 ha erstrecken.

"World Resources" schätzt, dass die USA über etwa 1 Million Tonnen Kobalt verfügen, wobei Idaho als Gebiet mit "wichtigen Vorkommen" aufgeführt ist.

US Critical Metals (WKN: A3DHEZ) besitzt derzeit die Kobaltabbaurechte für 475 Acres im Kobaltgürtel, direkt neben den Blackbird-Minen, dem Standort Jervois Global, New World Resources und anderen. Die "Nachbarschaft" ist also reif für Entdeckungen und verfügt über angemessene Infrastruktur.

Übersicht Lithiumprojekt Clayton Ridge in Nevada

Der US Geological Survey nennt Clayton Valley "das bekannteste Vorkommen der Welt" für Lithium. Heute befindet sich der einzige Lithium produzierende Betrieb in Amerika in Clayton Valley, Nevada. Die Silver Peak Mine von Albemarle

Wie Sie an der eingefügten Karte erkennen können befindet sich die sedimenthaltige Lithium-Lagerstätte Clayton Ridge im Süden von Nevada an der Ostflanke des Clayton Valley im Esmeralda County, einem großen, tief liegenden Becken.

Das Konzessionsgebiet befindet sich etwa 20 km westlich vom Highway 95, einem regionalen Bergbauzentrum.

Der Zugang zum Konzessionsgebiet ist gut und sowohl die Exploration als auch die Ausbeutung könnten das ganze Jahr über durchgeführt werden.

Das Projekt besteht aus zusammenhängenden 180 Claims oder etwa 3.600 Acres.

Wir glauben dass US-Lehm-Lithiumquellen in Nevada für die USA von entscheidender Bedeutung sind, um eine Chance zu haben, Chinas zunehmenden Würgegriff bei der Produktion von Lithiumbatterien zu brechen … unerlässlich für den Übergang zu grüner erneuerbarer Energie.

Und das Gleiche gilt für Chinas nahezu vollständiges Monopol auf Seltene Erden.

US Critical Metals (WKN: A3DHEZ) hat Explorationsrechte auf 4.500 Acres im Südwesten von Montana, einem der reichsten Gebiete für vermutete REE-Lagerstätten, erworben.

Übersicht Sheep Creek REE Property

Jüngste Explorationsaktivitäten weisen auf das Potenzial für eine hochgradige Mineralisierung mit bis zu 18 % Seltenerdelementen insgesamt hin.

Es wurde bestätigt, dass Sheep Creek mindestens 13 der kritischen Seltenerdelemente enthält, die vom US Geological Survey identifiziert wurden, darunter Cerium, Dysprosium, Neodymium, Praseodymium und Gallium. Sie sind entscheidend für unser modernes, von Technologie abhängiges Leben.

Gallium wird beispielsweise in Computern und für militärische Verteidigungssysteme verwendet. Dennoch gilt es als REE mit dem höchsten Versorgungsrisiko.

Die USA importieren derzeit 100 % ihres Galliums.

Darüber hinaus befindet sich die Exploration am zweiten Seltenerdstandort von US Critical Metals (WKN: A3DHEZ) am Lemhi Pass in Idaho in einem frühen Stadium. Dieses Konzessionsgebiet befindet sich in einem Gebiet, von dem bekannt ist, dass es eine Seltenerdmineralisierung enthält.

Unser Fazit: Diese Aktie hat das Potenzial für hohe Renditen!

Jedes von US Critical Metals (WKN: A3DHEZ) erkundete Konzessionsgebiet enthält potenziell entweder Kobalt, Lithium oder seltene Erden, die für die aktuelle und zukünftige Technologie des 21. Jahrhunderts von entscheidender Bedeutung sind.

Ein weiterer großer Vorteil ist das bergbaufreundliche Klima, jeder Bundesstaat, Idaho, Montana und Nevada, fördert und unterstützt Exploration und Bergbau als Segen für die Wirtschaft des Bundesstaates und als Lösung für Amerikas Abhängigkeit von kritischen Mineralien aus dem Ausland.

Nach Jahren der Untätigkeit hat der Aufbau einer gesunden heimischen Lieferkette für kritische Mineralien nun höchste Priorität in den USA.

Zur Erinnerung - die USA stellen gewaltige Summen bereit !!!

Der Defense Production Act (50 U.S.C. §4501, P.L.81-774) stellt US-Unternehmen 8,4 Milliarden Dollar zur Verfügung, um das Angebot an strategischen und kritischen Materialien in den USA zu erweitern.

Und dann möchten wir Sie nochmals daran erinnern, dass das Management laut Unternehmenspräsentation über 40% der ausgegebenen und ausstehende Stammaktien hält!

Erste Anleger haben jetzt schon reagiert. Die Aktie stieg zwischenzeitlich zweistellig und kennt seit Jahresanfang nur eine Richtung! Rücksetzer werden sofort wieder gekauft…

HANDELN SIE AM BESTEN JETZT - denn es bleibt nicht viel Zeit, bis die Firma einem breiten Publikum bekannt wird, die das Potential der Aktie erkennen! Warten Sie nicht, bis die Masse auf diesen Zug unter Volldampf aufspringt!

Spekulative Grüße

aus der Hotstock Investor Redaktion

